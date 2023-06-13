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Неизвестные ограбили супермаркет на улице Первомайской в Нижнем Тагиле

13 июня 2023, 10:07
Фото: 1MI
Магазин «Магнит» ограбили неизвестные на улице Первомайской в Нижнем Тагиле. Это произошло в ночь с 12 на 13 июня.

Следы визита грабителей были обнаружены сотрудниками утром 13 июня, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД России «Нижнетагильское».

Они обратились в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа ОП № 16. Правоохранители снимают отпечатки пальцев злоумышленников с входной руки на двери.

Внутри супермаркета дежурят еще несколько сотрудников полиции со служебной собакой. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Полиция#Ограбление#Супермаркет#Происшествия
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