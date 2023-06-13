Неизвестные ограбили супермаркет на улице Первомайской в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Следы визита грабителей были обнаружены сотрудниками утром 13 июня, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД России «Нижнетагильское».
Они обратились в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа ОП № 16. Правоохранители снимают отпечатки пальцев злоумышленников с входной руки на двери.
Внутри супермаркета дежурят еще несколько сотрудников полиции со служебной собакой. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.