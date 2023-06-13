tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Изображение материала

Российских школьников будут допускать на уроки физкультуры при наличии медсправки

13 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI
ФЗ «Об образовании в РФ» был дополнен новым положением, согласно которому учащихся школ будут допускать на уроки физкультуры только при наличии справки по результатам профилактического осмотра.

Документ о новом положении в федеральном законе опубликован на официальном сайте правовых актов. При этом школьных педагогов и других лиц с соответствующей подготовкой обяжут оказывать необходимую первую медицинскую помощь детям.

В пояснительной записке к документу отмечается рост случаев с ухудшением самочувствия учеников во время физкультуры.

Напомним, 21 марта 2023 года в Екатеринбурге подросток пострадал во время физкультуры в результате столкновения с одноклассником. Вечером того же дня школьника доставили в больницу. В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента.

Школьник после травмы на физкультуре попал в больницу в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 балловШкольники массово отравились в лагере Верхней ПышмыУченикам из Екатеринбурга разрешат гулять по крыше
#Елизавета Зиборова#Дети#Федеральный закон#Школа#Школьники#Физкультура#Медицинская справка#Общество#Россия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Сегодня, 11:43
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 11:38
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Сегодня, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Сегодня, 13:28