Российских школьников будут допускать на уроки физкультуры при наличии медсправки

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Документ о новом положении в федеральном законе опубликован на официальном сайте правовых актов. При этом школьных педагогов и других лиц с соответствующей подготовкой обяжут оказывать необходимую первую медицинскую помощь детям.
В пояснительной записке к документу отмечается рост случаев с ухудшением самочувствия учеников во время физкультуры.
Напомним, 21 марта 2023 года в Екатеринбурге подросток пострадал во время физкультуры в результате столкновения с одноклассником. Вечером того же дня школьника доставили в больницу. В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента.