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72-летний житель Нижнего Тагила растрогал Кипелова подарком на рок-фестивале

14 июня 2023, 07:42
Фото: Владимир Глазов

72-летний житель Нижнего Тагила подарил Кипелову его портрет

72-летний житель Нижнего Тагила Владимир Глазов после выхода на пенсию рисует портреты любимых музыкантов. Он дарит им свои работы во время концертов.

Чтобы подарить портрет экс-солисту «Арии» Валерию Кипелову, пенсионер приехал в Екатеринбург на рок-фестиваль «Кардиограмма». Он приобрел билет в фан-зону и во время выступления певца пробрался в первый ряд через толпу.

Мужчина протягивал картину вверх, пока его не увидели организаторы. Они пообещали передать подарок. Тогда Владимир ушел обратно в толпу, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: Владимир Глазов

Тагильчанин уже успел подарить свои работы Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу, Сергею Шнурову и другим исполнителям. Однако больше всего ему нравится рок-музыка.

Менеджер Валерия Кипелова в разговоре с изданием рассказала, что подарок уже передан. Позднее планируется записать Владимиру видеоответ.

Конечно, нам все передали. Валерию было очень приятно. Любовь и преданность поклонников бесценна. Позже попробуем записать Владимиру видеоответ. Но пока Валерий на даче, а у него кнопочный телефон, — сообщила менеджер артиста.
#Пенсионер#Выступление#Подарок#Свободное время#Екатеринбург#Нижний Тагил#Елена Озерова
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