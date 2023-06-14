72-летний житель Нижнего Тагила растрогал Кипелова подарком на рок-фестивале

Чтобы подарить портрет экс-солисту «Арии» Валерию Кипелову, пенсионер приехал в Екатеринбург на рок-фестиваль «Кардиограмма». Он приобрел билет в фан-зону и во время выступления певца пробрался в первый ряд через толпу.