72-летний житель Нижнего Тагила растрогал Кипелова подарком на рок-фестивале

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Чтобы подарить портрет экс-солисту «Арии» Валерию Кипелову, пенсионер приехал в Екатеринбург на рок-фестиваль «Кардиограмма». Он приобрел билет в фан-зону и во время выступления певца пробрался в первый ряд через толпу.
Мужчина протягивал картину вверх, пока его не увидели организаторы. Они пообещали передать подарок. Тогда Владимир ушел обратно в толпу, пишет «КП-Екатеринбург».
Тагильчанин уже успел подарить свои работы Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу, Сергею Шнурову и другим исполнителям. Однако больше всего ему нравится рок-музыка.
Менеджер Валерия Кипелова в разговоре с изданием рассказала, что подарок уже передан. Позднее планируется записать Владимиру видеоответ.
Конечно, нам все передали. Валерию было очень приятно. Любовь и преданность поклонников бесценна. Позже попробуем записать Владимиру видеоответ. Но пока Валерий на даче, а у него кнопочный телефон, — сообщила менеджер артиста.