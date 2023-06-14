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«Почта России» извинилась за обморок мужчины в очереди за пенсией в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
Ситуацию с обмороком мужчины в очереди за пенсией в Нижнем Тагиле прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе «Почты России». Там заявили, что сожалеют о случившемся.

Вся необходимая помощь мужчине оказана. В пресс-службе добавили, что для выдачи пенсий жителям Нижнего Тагила уже вывели дополнительных сотрудников.

Традиционно на первые числа месяца приходится наибольшее количество посетителей. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства. Дополнительно сообщаем, что пенсионер получил пенсию в тот же день вечером в кассе Участка, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Почты России».

Напомним, 13 июня около отделения «Почты России» на Первомайской в Нижнем Тагиле мужчине стало плохо. Он ожидал получения пенсии. На место приехала скорая помощь. Медики забрали мужчину в больницу.

Мужчине стало плохо в очереди за пенсией в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Пенсионер#Инцидент#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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