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Школьница выпила крепкое пиво и скончалась в Екатеринбурге

14 июня 2023, 07:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге школьница умерла после того, как выпила крепкое пиво. Инцидент случился в Орджоникидзевском районе.

14-летняя школьница пришла к другу на съемную квартиру. Там они выпили 1,5 литра крепкого пива на двоих. После этого девочка сказала, что ей плохо и отправилась полежать в соседнюю комнату.

Однако ночью знакомый обнаружил, что его знакомая тяжело дышит. Он вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть, пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, девочка употребляла таблетки, которые не совместимы с алкоголем. На ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти. В ПДН на учете подросток не состояла. Пока точные причины гибели устанавливаются.

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#Ирина Кирилова#Дети#Подростки#Смерть#Алкоголь#Происшествия#Екатеринбург
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