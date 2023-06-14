Школьница выпила крепкое пиво и скончалась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
14-летняя школьница пришла к другу на съемную квартиру. Там они выпили 1,5 литра крепкого пива на двоих. После этого девочка сказала, что ей плохо и отправилась полежать в соседнюю комнату.
Однако ночью знакомый обнаружил, что его знакомая тяжело дышит. Он вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть, пишет Telegram-канал SHOT.
По его данным, девочка употребляла таблетки, которые не совместимы с алкоголем. На ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти. В ПДН на учете подросток не состояла. Пока точные причины гибели устанавливаются.