Стали известны подробности гибели школьницы после пива в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Подробности наступления смерти девушки выясняют правоохранители, пишет «КП-Екатеринбург».
По их данным, незадолго до трагедии девушка познакомилась в интернете с 20-летним молодым человеком. Они договорились встретиться на съемной квартире на улице Ломоносова на Уралмаше.
После того, как девушка выпила крепкое пиво, ей стало плохо. Она скончалась еще до приезда медиков. Известно, что в этот же день она употребила антидепрессанты, которые были прописаны ей специалистом.
Намерения молодого человека, встретившегося в квартире со школьницей, теперь устанавливают. По словам источника издания, между юношей и девушкой в тот день ничего не было. У девушки есть старший брат. Ее мама на момент трагедии находилась не в городе.