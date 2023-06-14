Умер известный рок-музыкант в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По словам близких музыканта, он умер вследствие хронических заболеваний. 8 июня Роману стало плохо и его госпитализировали в больницу, а спустя два дня он скончался.
О смерти рокера рассказали в группе ВКонтакте музыкального бара «PROROCKBAR», где Роман неоднократно выступал.
Похороны рок-музыканта состоятся 14 июня 2023 года на екатеринбургском Окружном кладбище.
Напомним, недавно в Екатеринбурге скончалась известная PR-менеджер Ксения Поль в возрасте 48 лет. Женщина болела онкологией.