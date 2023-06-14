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Умер известный рок-музыкант в Екатеринбурге

14 июня 2023, 05:35
Фото: Группа ВКонтакте музыкального бара «PROROCKBAR»
Скончался известный 43-летний рок-музыкант Роман Берсенев в Екатеринбурге.

По словам близких музыканта, он умер вследствие хронических заболеваний. 8 июня Роману стало плохо и его госпитализировали в больницу, а спустя два дня он скончался.

О смерти рокера рассказали в группе ВКонтакте музыкального бара «PROROCKBAR», где Роман неоднократно выступал.

Похороны рок-музыканта состоятся 14 июня 2023 года на екатеринбургском Окружном кладбище.

Напомним, недавно в Екатеринбурге скончалась известная PR-менеджер Ксения Поль в возрасте 48 лет. Женщина болела онкологией.

Известная пиарщица скончалась от онкологии в Екатеринбурге
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