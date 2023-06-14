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Военкома задержали за взятку в Екатеринбурге

14 июня 2023, 13:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова по подозрению во взяточничестве.

Предположительно, мужчина брал деньги за то, чтобы молодые люди избежали службы в армию. Об этом сообщает Ура.ру ссылаясь на собственный источник.

Военкома задержали представители ФСБ. Помимо этого, задержан его посредник и врач, которые были с ним в сговоре и действовали совместно.

В отделе военного комиссариата Свердловской Области по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга от комментирования ситуации отказались.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Военком#Взятка#Задержание#Криминал
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