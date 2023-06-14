Военкома задержали за взятку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Предположительно, мужчина брал деньги за то, чтобы молодые люди избежали службы в армию. Об этом сообщает Ура.ру ссылаясь на собственный источник.
Военкома задержали представители ФСБ. Помимо этого, задержан его посредник и врач, которые были с ним в сговоре и действовали совместно.
В отделе военного комиссариата Свердловской Области по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга от комментирования ситуации отказались.