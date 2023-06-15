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Двое мужчин насмерть разбились на мотодельтаплане в Челябинской области

15 июня 2023, 06:45
Фото: Центральное МСУТ СКР
Два мужчин погибли из-за падения мотодельтаплана около поселка Совхозный в Челябинской области. Происшествие случилось вечером 14 июня 2023 года.

Один из погибших увлекался полетами на аппарате, и в один день решил взять с собой своего знакомого. В какой-то момент мотодельтаплан стал резко кружиться и упал вниз, рассказали в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СКР.

Оба мужчины в результате падения скончались. У погибшего, который первый раз был в полете, остались супруга и двое детей.

Фото: Центральное МСУТ СКР

В СК по факту происшествия проводится проверка. Предположительно, авария могла случиться из-за неисправности конструкции или допущенной ошибки в управлении.

Напомним, недавно жительница Екатеринбурга во время экскурсии в Дагестане сорвалась с обрыва. В результате падения женщина получила серьезные травмы.

С обрыва сорвалась жительница Екатеринбурга на экскурсии в Дагестане
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#Елизавета Зиборова#Челябинская область#Происшествия#Инцидент#Смерть#Проверка#Поселок#Погибшие#СК
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