Двое мужчин насмерть разбились на мотодельтаплане в Челябинской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:45
Один из погибших увлекался полетами на аппарате, и в один день решил взять с собой своего знакомого. В какой-то момент мотодельтаплан стал резко кружиться и упал вниз, рассказали в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СКР.
Оба мужчины в результате падения скончались. У погибшего, который первый раз был в полете, остались супруга и двое детей.
В СК по факту происшествия проводится проверка. Предположительно, авария могла случиться из-за неисправности конструкции или допущенной ошибки в управлении.
Напомним, недавно жительница Екатеринбурга во время экскурсии в Дагестане сорвалась с обрыва. В результате падения женщина получила серьезные травмы.