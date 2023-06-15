На СВО погиб боец батальона «Сомали» из Первоуральска

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Похороны Сергея Головатюка уже состоялись. Известно, что он погиб 5 июня на территории ДНР, пишет Е1.
На похоронах присутствовал в том числе глава Первоуральска Игорь Кабец. Он выразил свои искренние соболезнования матери бойца и поблагодарил ее за то, что она воспитала сына настоящим мужчиной.
Сергей Головатюк стоял на защите ДНР с 2016 года. У него есть несколько наград, а посмертно он получил еще и Орден Мужества. Простились с военным у храма Святой Екатерины в Первоуральске. Присутствовали родственники и друзья.