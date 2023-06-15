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На СВО погиб боец батальона «Сомали» из Первоуральска

15 июня 2023, 10:05
Фото: 1MI
На спецоперации погиб житель Первоуральска позывным Крюк. Он был бойцом штурмового батальона «Сомали».

Похороны Сергея Головатюка уже состоялись. Известно, что он погиб 5 июня на территории ДНР, пишет Е1.

На похоронах присутствовал в том числе глава Первоуральска Игорь Кабец. Он выразил свои искренние соболезнования матери бойца и поблагодарил ее за то, что она воспитала сына настоящим мужчиной.

Сергей Головатюк стоял на защите ДНР с 2016 года. У него есть несколько наград, а посмертно он получил еще и Орден Мужества. Простились с военным у храма Святой Екатерины в Первоуральске. Присутствовали родственники и друзья.

Экс-чиновник Свердловской области погиб на СВО
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#СВО#Первоуральск#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Елена Озерова
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