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Расширение парковки и перекладка сетей. Как идет ремонт двора на Вагонке в Тагиле

15 июня 2023, 03:56
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообщался с подрядчиками и местными жителями по поводу благоустройства двора на улице Зари, 99.

Начатый капремонт данной территории стал первым за последние 40 лет со сдачи девятиэтажного дома. Первое, что сделали рабочие «Горэнерго-НТ» — заменили инженерные сети, рассказали в пресс-службе администрации города.

По словам мэра, сейчас решается вопрос с организацией «Водоканал-НТ», чтобы сменить сети ХВС и не допустить перекопов.

К сожалению, пока аварии на этом участке — не редкость. Реконструкции инженерных коммуникаций не предусмотрены проектом, но их стараемся выполнить всегда до ремонта объектов, входящих в программу формирования комфортной городской среды, — отметил Пинаев.
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила поговорил с жильцами дома, по чьей инициативе и началось благоустройство дворовой территории. Председатель ТСЖ выразила Пинаеву благодарность, а также сообщила, что при проектировании ремонта не была учтена замени семи столбов. На это Пинаев ответил, что корректировать проект уже поздно, однако можно обратиться в Министерство ЖКХ области.

За домом также сейчас расширяется парковка, которая будет рассчитана на 50 автомобилей. Представитель «Уралстройкомплекса» рассказал, что прокладка асфальта на дороги и оборудование зон отдыха начнутся после ресурсников. Все работы по благоустройству двора планируется завершить до 15 октября 2023 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается благоустройство двора в районе ГГМ на улице Дружинина, 39. Сейчас в нем обустроили тротуары, спилили старые деревья, бывшие в аварийном состоянии и разобрали старые конструкции.

В Нижнем Тагиле работы по благоустройству двора на ГГМ выполнены на 30%
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#Елизавета Зиборова#Капитальный ремонт#Благоустройство#Двор#Мэр#Рабочие#Жильцы#Подрядчики#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил
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