Расширение парковки и перекладка сетей. Как идет ремонт двора на Вагонке в Тагиле

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Начатый капремонт данной территории стал первым за последние 40 лет со сдачи девятиэтажного дома. Первое, что сделали рабочие «Горэнерго-НТ» — заменили инженерные сети, рассказали в пресс-службе администрации города.
По словам мэра, сейчас решается вопрос с организацией «Водоканал-НТ», чтобы сменить сети ХВС и не допустить перекопов.
К сожалению, пока аварии на этом участке — не редкость. Реконструкции инженерных коммуникаций не предусмотрены проектом, но их стараемся выполнить всегда до ремонта объектов, входящих в программу формирования комфортной городской среды, — отметил Пинаев.
Глава Нижнего Тагила поговорил с жильцами дома, по чьей инициативе и началось благоустройство дворовой территории. Председатель ТСЖ выразила Пинаеву благодарность, а также сообщила, что при проектировании ремонта не была учтена замени семи столбов. На это Пинаев ответил, что корректировать проект уже поздно, однако можно обратиться в Министерство ЖКХ области.
За домом также сейчас расширяется парковка, которая будет рассчитана на 50 автомобилей. Представитель «Уралстройкомплекса» рассказал, что прокладка асфальта на дороги и оборудование зон отдыха начнутся после ресурсников. Все работы по благоустройству двора планируется завершить до 15 октября 2023 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается благоустройство двора в районе ГГМ на улице Дружинина, 39. Сейчас в нем обустроили тротуары, спилили старые деревья, бывшие в аварийном состоянии и разобрали старые конструкции.