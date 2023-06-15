Расширение парковки и перекладка сетей. Как идет ремонт двора на Вагонке в Тагиле

Глава Нижнего Тагила поговорил с жильцами дома, по чьей инициативе и началось благоустройство дворовой территории. Председатель ТСЖ выразила Пинаеву благодарность, а также сообщила, что при проектировании ремонта не была учтена замени семи столбов. На это Пинаев ответил, что корректировать проект уже поздно, однако можно обратиться в Министерство ЖКХ области.