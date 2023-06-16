Дети мобилизованных из Нижнего Тагила смогут бесплатно кататься на аттракционах

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Для детей доступен 31 вид развлечения. Это «Орбита», «Колесо обозрения», «Автодром», «Грузовичок» и другие.
Напомним, что для семей мобилизованных существуют также различные льготы и выплаты. К примеру, есть разовая выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также на каждого ребенка. Также им разрешена отсрочка от уплаты налогов или произведение их в рассрочку.
Отмечается, что благодаря бесплатному доступу к аттракционам дети смогут получить заряд приятных эмоций, облегчив эмоциональное и финансовое бремя в связи с военной службой отцов.