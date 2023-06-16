Дети мобилизованных из Нижнего Тагила смогут бесплатно кататься на аттракционах

Напомним, что для семей мобилизованных существуют также различные льготы и выплаты. К примеру, есть разовая выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также на каждого ребенка. Также им разрешена отсрочка от уплаты налогов или произведение их в рассрочку.