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Дети мобилизованных из Нижнего Тагила смогут бесплатно кататься на аттракционах

16 июня 2023, 08:13
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле детям мобилизованных мужчин разрешат бесплатно кататься на аттракционах парка имени Бондина. Сделать этом можно до конца августа, а на части аттракционов — до 2 сентября.

Для детей доступен 31 вид развлечения. Это «Орбита», «Колесо обозрения», «Автодром», «Грузовичок» и другие.

Напомним, что для семей мобилизованных существуют также различные льготы и выплаты. К примеру, есть разовая выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также на каждого ребенка. Также им разрешена отсрочка от уплаты налогов или произведение их в рассрочку.

Отмечается, что благодаря бесплатному доступу к аттракционам дети смогут получить заряд приятных эмоций, облегчив эмоциональное и финансовое бремя в связи с военной службой отцов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дети#Мобилизованные#Аттракционы#Общество
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