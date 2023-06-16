Картошка, сахар и яблоки подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Больше всего за указанный период, согласно данный Свердловскстата, в цене прибавил картофель. Килограмм овоща покупатели в среднем приобретали за 32,62 рубля (+8,67%). Также подорожала и морковь. Ее стоимость составила 56,84 рубля (+2,48%). А яблоки свердловчане могли купить за 123,43 рубля (+3,8%).
Цена на сахар возросла до 68,44 рубля (+1,81%), сосиски и сардельки в торговых точках региона стоили 518,13 рубля (+4,38%), литр молока — 66,44 рубля (+0,36%). Также подорожали вареные и копченые колбасы, рыба, сливочное масло, печенье, чай, рис и пшено.
Среди подешевевших продуктов отмечены подсолнечное масло, консервы и смеси для детского питания, соль, огурцы и помидоры, бананы и водка. Десяток яиц снизился в цене до 73,53 рубля (-0,93%), килограмм муки стоил 46,97 (-1,62%), а гречки — 99,44 (-2,02%).