tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Изображение материала

Картошка, сахар и яблоки подорожали в Свердловской области

16 июня 2023, 09:21
Фото: 1MI
Подорожание на некоторые позиции из основной корзины продовольственных товаров зафиксировано за неделю с 5 по 13 июня в Свердловской области.

Больше всего за указанный период, согласно данный Свердловскстата, в цене прибавил картофель. Килограмм овоща покупатели в среднем приобретали за 32,62 рубля (+8,67%). Также подорожала и морковь. Ее стоимость составила 56,84 рубля (+2,48%). А яблоки свердловчане могли купить за 123,43 рубля (+3,8%).

Цена на сахар возросла до 68,44 рубля (+1,81%), сосиски и сардельки в торговых точках региона стоили 518,13 рубля (+4,38%), литр молока — 66,44 рубля (+0,36%). Также подорожали вареные и копченые колбасы, рыба, сливочное масло, печенье, чай, рис и пшено.

Среди подешевевших продуктов отмечены подсолнечное масло, консервы и смеси для детского питания, соль, огурцы и помидоры, бананы и водка. Десяток яиц снизился в цене до 73,53 рубля (-0,93%), килограмм муки стоил 46,97 (-1,62%), а гречки — 99,44 (-2,02%).

Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти на 40% подорожал за год репчатый лук в Свердловской областиВ Нижнем Тагиле — снова самое дешевое молоко в регионеВ Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
#Евгения Сафина#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Сахар#Подорожание#Цены#Эксклюзив
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Сегодня, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
Вчера, 05:25
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Сегодня, 04:13
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
Вчера, 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Вчера, 05:24
Картель на торгах раскрыт в Свердловской области
Вчера, 16:42