Картошка, сахар и яблоки подорожали в Свердловской области

Больше всего за указанный период, согласно данный Свердловскстата, в цене прибавил картофель. Килограмм овоща покупатели в среднем приобретали за 32,62 рубля (+8,67%). Также подорожала и морковь. Ее стоимость составила 56,84 рубля (+2,48%). А яблоки свердловчане могли купить за 123,43 рубля (+3,8%).