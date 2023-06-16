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В Нижнем Тагиле отреставрируют фасад Нижних провиантских складов

16 июня 2023, 11:01
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который разработает проектную документацию для ремонта фасада Нижних провиантских складов на улице Уральская, 2А.

На тендер стоимостью 1,7 миллиона рублей была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт администрация музея-заповедника «Горнозаводской Урал» заключила с ООО «Стройка» из Екатеринбурга.

Все работы должны быть окончены в течение 180 дней. В подготовленной документации необходимо предусмотреть реставрацию оконных конструкций и фасадов с сохранением декоративного убранства. Кроме того, фундамент здания и стены подвала строители защитят от воды с помощью гидроизоляции.

Строение было возведено в 1917 году. На сегодняшний день оно является объектом культурного наследия регионального значения. Также сейчас объявлена закупка на ремонт крыши и навеса галереи Нижних провиантских складов. На работы выделено 3,17 миллиона рублей, окончить их необходимо в течение 60 дней с даты заключения контракта. Подрядчик будет определен 22 июня.

ООО «Стройка» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2018 году. Руководителем фирмы является Яков Колодий. Основной вид деятельности компании — внутренняя отделка зданий. За годы работы ООО «Стройка» была поставщиком в 38 госконтрактах на сумму более 65 миллионов рублей.

В Нижнем Тагиле планируется отремонтировать фасад Нижних провиантских складов
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