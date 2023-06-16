В Нижнем Тагиле отреставрируют фасад Нижних провиантских складов

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На тендер стоимостью 1,7 миллиона рублей была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт администрация музея-заповедника «Горнозаводской Урал» заключила с ООО «Стройка» из Екатеринбурга.
Все работы должны быть окончены в течение 180 дней. В подготовленной документации необходимо предусмотреть реставрацию оконных конструкций и фасадов с сохранением декоративного убранства. Кроме того, фундамент здания и стены подвала строители защитят от воды с помощью гидроизоляции.
Строение было возведено в 1917 году. На сегодняшний день оно является объектом культурного наследия регионального значения. Также сейчас объявлена закупка на ремонт крыши и навеса галереи Нижних провиантских складов. На работы выделено 3,17 миллиона рублей, окончить их необходимо в течение 60 дней с даты заключения контракта. Подрядчик будет определен 22 июня.
ООО «Стройка» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2018 году. Руководителем фирмы является Яков Колодий. Основной вид деятельности компании — внутренняя отделка зданий. За годы работы ООО «Стройка» была поставщиком в 38 госконтрактах на сумму более 65 миллионов рублей.