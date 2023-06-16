В Нижнем Тагиле отреставрируют фасад Нижних провиантских складов

Строение было возведено в 1917 году. На сегодняшний день оно является объектом культурного наследия регионального значения. Также сейчас объявлена закупка на ремонт крыши и навеса галереи Нижних провиантских складов. На работы выделено 3,17 миллиона рублей, окончить их необходимо в течение 60 дней с даты заключения контракта. Подрядчик будет определен 22 июня.