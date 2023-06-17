Мужчина пострадал на тарзанке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Для туристов было организовано развлекательное мероприятие — прыжки в реку с тарзанки. По словам одного из очевидцев, пострадавший пролетел и ударился об землю. Причина инцидента неясна, пишет ИА «Все новости».
Мужчину увезли в нижнетагильскую больницу. По предварительным данным, в результате падения у него переломы тазобедренного сустава, пятки и позвоночника.
Напомним, в мае 2023 года женщина, приехавшая из Екатеринбурга в Дагестан на экскурсию, упала с обрыва. Потерявшую сознание туристку с различными переломами доставили в больницу.