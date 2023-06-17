tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Изображение материала

Мужчина пострадал на тарзанке под Нижним Тагилом

17 июня 2023, 12:24
Фото: 1MI
Турист пострадал, катаясь на тарзанке около реки Чусовая под Нижним Тагилом. Происшествие случилось 14 июня 2023 года.

Для туристов было организовано развлекательное мероприятие — прыжки в реку с тарзанки. По словам одного из очевидцев, пострадавший пролетел и ударился об землю. Причина инцидента неясна, пишет ИА «Все новости».

Мужчину увезли в нижнетагильскую больницу. По предварительным данным, в результате падения у него переломы тазобедренного сустава, пятки и позвоночника.

Напомним, в мае 2023 года женщина, приехавшая из Екатеринбурга в Дагестан на экскурсию, упала с обрыва. Потерявшую сознание туристку с различными переломами доставили в больницу.

С обрыва сорвалась жительница Екатеринбурга на экскурсии в Дагестане
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок выпал из окна в НовоуральскеДвое мужчин насмерть разбились на мотодельтаплане в Челябинской области11-летний ребенок сорвался с горки на детской площадке в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Больница#Пострадавший#Турист#Чусовая#Прыжки#Происшествия
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Вчера, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25
Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила
Вчера, 18:14
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
15 июня 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
15 июня 05:24
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Вчера, 04:13