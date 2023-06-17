Жителей Нижнего Тагила начнут досматривать на железнодорожном вокзале

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Такую меру собираются ввести для дополнительного обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас проект находится в стадии разработки, пишет ИА «Все новости».
В здании вокзала будут поставлены камеры видеонаблюдения, а также интроскопы для ручной клади и багажа. Потом будет заключен контракт с отделом трансбезопасности для досмотра пассажиров.
В настоящее время на вокзале есть металлоискатель, сотрудники охраны и транспортной полиции.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируют установить на дорогах современную технику для того, чтобы обеспечить жителям безопасность во время дорожного движения и повысить уровень жизни.