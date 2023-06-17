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Жителей Нижнего Тагила начнут досматривать на железнодорожном вокзале

17 июня 2023, 08:56
Фото: 1MI
Пассажиров на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле будут досматривать с 2024 года.

Такую меру собираются ввести для дополнительного обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас проект находится в стадии разработки, пишет ИА «Все новости».

В здании вокзала будут поставлены камеры видеонаблюдения, а также интроскопы для ручной клади и багажа. Потом будет заключен контракт с отделом трансбезопасности для досмотра пассажиров.

В настоящее время на вокзале есть металлоискатель, сотрудники охраны и транспортной полиции.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируют установить на дорогах современную технику для того, чтобы обеспечить жителям безопасность во время дорожного движения и повысить уровень жизни.

Новое «умное» оборудование появится на дорогах Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Проверка#Пассажиры#Досмотр#Железнодорожный вокзал#Транспорт
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