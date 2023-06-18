Шквалистый ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области 19 июня

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Из-за сильного ветра в области есть риски обрывов линий электропередач, дорожных аварий, распространения лесных возгораний, а также обрушение рекламных баннеров, деревьев, повреждение кровли, остекления, сообщили в ЕДДС.
Жителям региона в ветреную погоду не рекомендуется находиться под деревьями, слабоукрепленными конструкциями, щитами. Также из-за вероятного ухудшения видимости на дорогах могут быть отмены рейсов междугородних автобусов.
Напомним, на 18–20 июня 2023 года в Свердловской области прогнозируются пасмурная погода и заморозки до -3 градусов.