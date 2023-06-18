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Шквалистый ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области 19 июня

18 июня 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Свердловской области 19 июня 2023 года.

Из-за сильного ветра в области есть риски обрывов линий электропередач, дорожных аварий, распространения лесных возгораний, а также обрушение рекламных баннеров, деревьев, повреждение кровли, остекления, сообщили в ЕДДС.

Жителям региона в ветреную погоду не рекомендуется находиться под деревьями, слабоукрепленными конструкциями, щитами. Также из-за вероятного ухудшения видимости на дорогах могут быть отмены рейсов междугородних автобусов.

Напомним, на 18–20 июня 2023 года в Свердловской области прогнозируются пасмурная погода и заморозки до -3 градусов.

Заморозки и минусовая температура ожидаются в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Прогноз погоды#Сильный ветер#Порыв#ЕДДС#Природа#Лето
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