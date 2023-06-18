За минувшие сутки в Свердловской области потушили девять пожаров

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Еще шесть лесных пожаров было локализовано, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
При этом в регионе продолжают устранять возгорание в Гаринском, Сосьвинском и Богдановичском районах. К их ликвидации было привлечено 300 человек.
Напомним, в Свердловской области до 6 июля 2023 года был продлен противопожарный режим из-за непрекращающихся лесных пожаров и засушливости.
Местным жителям в этот период запрещено посещать лесные массивы, исключая тех, кто работает в лесах, а также разжигать костры и жечь сухую растительность.