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За минувшие сутки в Свердловской области потушили девять пожаров

18 июня 2023, 09:28
Фото: 1MI
Девять природных пожаров было потушено за прошедшие сутки в Свердловской области.

Еще шесть лесных пожаров было локализовано, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом в регионе продолжают устранять возгорание в Гаринском, Сосьвинском и Богдановичском районах. К их ликвидации было привлечено 300 человек.

Напомним, в Свердловской области до 6 июля 2023 года был продлен противопожарный режим из-за непрекращающихся лесных пожаров и засушливости.

Местным жителям в этот период запрещено посещать лесные массивы, исключая тех, кто работает в лесах, а также разжигать костры и жечь сухую растительность.

Противопожарный режим продлен в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Тушение пожаров#Лесные пожары#Районы#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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