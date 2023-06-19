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Кошка стала причиной ДТП в Краснотурьинске

19 июня 2023, 08:50
Фото: "Патрульный участок"

«Восьмерка» вылетела с дороги в Краснотурьинске из-за выбежавшей кошки

В Краснотурьинске автомобиль «ВАЗ-2108» вылетел с дороги и перевернулся. Причиной стала кошка, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.

Инцидент случился 15 июня около 20:30 на улице Новокирпичной. Водитель 1986 года рождения в районе дома №177 допустила съезд с дороги. Автомобиль в результате опрокинулся. Вместе с девушкой в этот момент находился мужчина 2022 года рождения.

Никто в результате происшествия не пострадал. Женщина на момент аварии была трезва. Это подтвердилось в результате медосвидетельствования, сообщили в ГИБДД Краснотурьинска.

Женщина рассказала, что кошка неожиданно появилась на дороге. Чтобы ее не задавить, она вывернула руль. Однако справиться с управлением не вышло. Из-за этого случилась авария.

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#Ирина Кирилова#Авария#Животные#Кошка#Автомобиль#Краснотурьинск
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