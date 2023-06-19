Кошка стала причиной ДТП в Краснотурьинске

Инцидент случился 15 июня около 20:30 на улице Новокирпичной. Водитель 1986 года рождения в районе дома №177 допустила съезд с дороги. Автомобиль в результате опрокинулся. Вместе с девушкой в этот момент находился мужчина 2022 года рождения.