Кошка стала причиной ДТП в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Инцидент случился 15 июня около 20:30 на улице Новокирпичной. Водитель 1986 года рождения в районе дома №177 допустила съезд с дороги. Автомобиль в результате опрокинулся. Вместе с девушкой в этот момент находился мужчина 2022 года рождения.
Никто в результате происшествия не пострадал. Женщина на момент аварии была трезва. Это подтвердилось в результате медосвидетельствования, сообщили в ГИБДД Краснотурьинска.
Женщина рассказала, что кошка неожиданно появилась на дороге. Чтобы ее не задавить, она вывернула руль. Однако справиться с управлением не вышло. Из-за этого случилась авария.