Жители Екатеринбурга попали в смертельное ДТП в Турции

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Водитель потерял управление и влетел в грузовик, пишет Е1 со ссылкой на турагента. По его словам, водитель взял удар на себя. Он успел развернуть автобус и въехал в грузовик той стороной, с которой сидел сам. Турагент отметил, что теперь перед поездками все будет проверяться в двойне.
По данным собеседника издания, в автобусе в момент аварии находились 35 человек. Из них трое турецких гидов, водитель, 27 взрослых и трое детей. Также в салоне находился младенец.
У пострадавших диагностированы переломы. Они находятся в больнице. Лечение им предоставлено за счет компании, а также проживание. В аварии погиб и водитель автобуса. По словам турагента, это случилось еще до удара.
В результате аварии шестеро взрослых получили травмы. Две девушки-гида находятся в тяжелом состоянии. Также отмечается, что туристы направлялись в аэропорт. Тех, кто не пострадал, пересадили в другой автобус.