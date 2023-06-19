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Жители Екатеринбурга попали в смертельное ДТП в Турции

19 июня 2023, 03:31
Фото: скриншот видео с места происшествия
Жители Екатеринбурга ехали на туристическом автобусе в Турции и попали в ДТП. Причиной аварии стала остановка сердца у водителя.

Водитель потерял управление и влетел в грузовик, пишет Е1 со ссылкой на турагента. По его словам, водитель взял удар на себя. Он успел развернуть автобус и въехал в грузовик той стороной, с которой сидел сам. Турагент отметил, что теперь перед поездками все будет проверяться в двойне.

По данным собеседника издания, в автобусе в момент аварии находились 35 человек. Из них трое турецких гидов, водитель, 27 взрослых и трое детей. Также в салоне находился младенец.

У пострадавших диагностированы переломы. Они находятся в больнице. Лечение им предоставлено за счет компании, а также проживание. В аварии погиб и водитель автобуса. По словам турагента, это случилось еще до удара.

В результате аварии шестеро взрослых получили травмы. Две девушки-гида находятся в тяжелом состоянии. Также отмечается, что туристы направлялись в аэропорт. Тех, кто не пострадал, пересадили в другой автобус.

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#Ирина Кирилова#Авария#ДТП#Водитель#Автобус#Пассажиры#Пострадавшие#Дети#Екатеринбург
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