Жители Екатеринбурга попали в смертельное ДТП в Турции

Водитель потерял управление и влетел в грузовик, пишет Е1 со ссылкой на турагента. По его словам, водитель взял удар на себя. Он успел развернуть автобус и въехал в грузовик той стороной, с которой сидел сам. Турагент отметил, что теперь перед поездками все будет проверяться в двойне.