Пловец из Екатеринбурга Андрей Смагин погиб во время соревнований на Волге

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Published Сегодня, 03:59
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Утром 17 июня Андрей спрыгнул с баржи напротив Первомайского спуска, но обратно не вынырнул. Организаторы считают, что это был несчастный случай. По словам гендиректора Ironstar Владимира Шейкина, 37-летний спортсмен из Екатеринбурга не справился с нагрузками во время водной дистанции. Он отметил, что Смагин был опытным участником и уже не первый раз стартовал.
Шейкин добавил, что перед выходом на старт атлеты всегда проходят медкомиссию. Им выдается справка и только после этого они допускаются к состязаниям.
Сразу после случившегося, по словам гендиректора, были приняты меры по спасению спортсмена. В ближайшее время ожидается официальная информация о причинах смерти пловца.
Знакомые Андрея Смагина отмечают, что водный этап на Волге был самым сложным. При этом в триатлоне у погибшего был большой опыт. По словам одного из близких погибшего, это был добрый человек. У него остались жена и ребенок, пишет «КП-Екатеринбург».