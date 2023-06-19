Пловец из Екатеринбурга Андрей Смагин погиб во время соревнований на Волге

Утром 17 июня Андрей спрыгнул с баржи напротив Первомайского спуска, но обратно не вынырнул. Организаторы считают, что это был несчастный случай. По словам гендиректора Ironstar Владимира Шейкина, 37-летний спортсмен из Екатеринбурга не справился с нагрузками во время водной дистанции. Он отметил, что Смагин был опытным участником и уже не первый раз стартовал.