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Пловец из Екатеринбурга Андрей Смагин погиб во время соревнований на Волге

19 июня 2023, 03:59
Фото: страница Андрея Смагина Вконтакте

О гибели пловца из Екатеринбурга на Волге рассказали организаторы соревнований

Спортсмен из Екатеринбурга Андрей Смагин погиб во время соревнований по триатлону, проходивших в Самаре. Организаторы рассказали о причинах трагедии.

Утром 17 июня Андрей спрыгнул с баржи напротив Первомайского спуска, но обратно не вынырнул. Организаторы считают, что это был несчастный случай. По словам гендиректора Ironstar Владимира Шейкина, 37-летний спортсмен из Екатеринбурга не справился с нагрузками во время водной дистанции. Он отметил, что Смагин был опытным участником и уже не первый раз стартовал.

Шейкин добавил, что перед выходом на старт атлеты всегда проходят медкомиссию. Им выдается справка и только после этого они допускаются к состязаниям.

Сразу после случившегося, по словам гендиректора, были приняты меры по спасению спортсмена. В ближайшее время ожидается официальная информация о причинах смерти пловца.

Знакомые Андрея Смагина отмечают, что водный этап на Волге был самым сложным. При этом в триатлоне у погибшего был большой опыт. По словам одного из близких погибшего, это был добрый человек. У него остались жена и ребенок, пишет «КП-Екатеринбург».

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