Подробности аварии с автобусом в Турции рассказал пассажир из Екатеринбурга

Трансфер забрал туристов из отеля в 15:40. Свободные места оставались только на задних рядах, поэтому молодой человек со своей девушкой сели на предпоследний. Водитель, по словам Артема был в нормальном состоянии. Он загрузил багаж и автобус поехал. Сама авария случилась через 45 минут.