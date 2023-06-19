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Подробности аварии с автобусом в Турции рассказал пассажир из Екатеринбурга

19 июня 2023, 04:49
Фото: скриншот видео с места происшествия
Житель Екатеринбурга Артем рассказал подробности смертельной аварии с пассажирским автобусом в Турции. По его словам, он увидел, что у водителя закрылись глаза и крикнул остальным пассажирам, чтобы они держались.

Трансфер забрал туристов из отеля в 15:40. Свободные места оставались только на задних рядах, поэтому молодой человек со своей девушкой сели на предпоследний. Водитель, по словам Артема был в нормальном состоянии. Он загрузил багаж и автобус поехал. Сама авария случилась через 45 минут.

Молодой человек рассказывает, что увидел, как у водителя закрылись глаза, а автобус потянуло к обочине. Тогда он понял, что что-то не так и закричал: «Держитесь!».

После случившегося в течение пяти минут на место прибыла скорая помощь. Работники заправки тоже оказывали помощь. Они принесли пассажирам воду.

Молодой человек отмечает, что у одного из мужчин был разбит нос и что-то случилось с ногой. Всю семью увезли на скорой помощи.

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#Ирина Кирилова#Подробности#Авария#Автобус#Пассажир#ДТП#Екатеринбург#Турция#В мире
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