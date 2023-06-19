Подробности аварии с автобусом в Турции рассказал пассажир из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Трансфер забрал туристов из отеля в 15:40. Свободные места оставались только на задних рядах, поэтому молодой человек со своей девушкой сели на предпоследний. Водитель, по словам Артема был в нормальном состоянии. Он загрузил багаж и автобус поехал. Сама авария случилась через 45 минут.
Молодой человек рассказывает, что увидел, как у водителя закрылись глаза, а автобус потянуло к обочине. Тогда он понял, что что-то не так и закричал: «Держитесь!».
После случившегося в течение пяти минут на место прибыла скорая помощь. Работники заправки тоже оказывали помощь. Они принесли пассажирам воду.
Молодой человек отмечает, что у одного из мужчин был разбит нос и что-то случилось с ногой. Всю семью увезли на скорой помощи.