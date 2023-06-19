Подросток на питбайке устроил ДТП с пострадавшим в Нижнем Тагиле и сбежал

По словам самой девочки, она попросила своего знакомого прокатить ее. Они катались по поселку, но в какой-то момент упали. Полицейские установили, что на момент происшествия на подростках не было мотошлемов и защитной экипировки, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.