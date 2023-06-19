Подросток на питбайке устроил ДТП с пострадавшим в Нижнем Тагиле и сбежал

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Инцидент случился вечером 17 июня на улице Бирюзовая, 1 на Северном поселке. Мальчик без права управления питбайком, ехал в сторону улицы Щорса. Он не справился с управлением и опрокинулся. Его 16-летняя знакомая пострадала. Она была с ушибами доставлена в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.
Сам водитель скрылся с места аварии. Однако сотрудники ГИБДД его нашли. Он рассказал, что испугался, а потому уехал. Когда молодой человек приехал в гараж, то немного выпил. Наличие алкоголя подтвердило и медосвидетельствование.
По словам самой девочки, она попросила своего знакомого прокатить ее. Они катались по поселку, но в какой-то момент упали. Полицейские установили, что на момент происшествия на подростках не было мотошлемов и защитной экипировки, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В отношении подростка были составлены протоколы за употребление алкоголя при освидетельствовании при ДТП, управлении транспортом без прав и мотошлема. На данный момент проводится расследование.