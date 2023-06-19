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Подросток на питбайке устроил ДТП с пострадавшим в Нижнем Тагиле и сбежал

19 июня 2023, 09:27
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
16-летний подросток в Нижнем Тагиле решил прокатить на питбайке свою подругу. Однако он не справился с управлением и допустил опрокидывание. Девочка в результате пострадала, а сам юноша предпочел скрыться с места происшествия.

Инцидент случился вечером 17 июня на улице Бирюзовая, 1 на Северном поселке. Мальчик без права управления питбайком, ехал в сторону улицы Щорса. Он не справился с управлением и опрокинулся. Его 16-летняя знакомая пострадала. Она была с ушибами доставлена в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

Сам водитель скрылся с места аварии. Однако сотрудники ГИБДД его нашли. Он рассказал, что испугался, а потому уехал. Когда молодой человек приехал в гараж, то немного выпил. Наличие алкоголя подтвердило и медосвидетельствование.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

По словам самой девочки, она попросила своего знакомого прокатить ее. Они катались по поселку, но в какой-то момент упали. Полицейские установили, что на момент происшествия на подростках не было мотошлемов и защитной экипировки, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В отношении подростка были составлены протоколы за употребление алкоголя при освидетельствовании при ДТП, управлении транспортом без прав и мотошлема. На данный момент проводится расследование.

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