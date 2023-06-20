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Четыре человека пострадали в ДТП на Березовский — Новосвердловская ТЭЦ

20 июня 2023, 05:44
Фото: 1MI
Четыре человека получили повреждения в дорожной аварии на автодороге Березовский — Новосвердловская ТЭЦ. ДТП произошло вечером 19 июня 2023 года.

Водитель автомобиля Toyota не уступил место на дороге иномарке Lexus, вследствие чего произошла авария, рассказали Ура.ру в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Пострадали водители обоих автомобилей, а также двое пассажиров Toyota. Они получили травмы в разной степени тяжести.

Напомним, 17 июня 2023 года четверо человек пострадали в ДТП под Нижним Тагилом, которое произошло из-за зайца, выскочившего на дорогу. Двое из пострадавших госпитализированы в больницу.

Четверо человек пострадали в ДТП из-за зайца на трассе под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Инцидент#Автомобиль#Водитель#Авария#Пострадавшие#Пассажиры#Происшествия#Свердловская область
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