Четыре человека пострадали в ДТП на Березовский — Новосвердловская ТЭЦ

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Водитель автомобиля Toyota не уступил место на дороге иномарке Lexus, вследствие чего произошла авария, рассказали Ура.ру в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Пострадали водители обоих автомобилей, а также двое пассажиров Toyota. Они получили травмы в разной степени тяжести.
Напомним, 17 июня 2023 года четверо человек пострадали в ДТП под Нижним Тагилом, которое произошло из-за зайца, выскочившего на дорогу. Двое из пострадавших госпитализированы в больницу.