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Девочка-подросток утонула в стоках в Хабаровском крае при попытке спасти брата

20 июня 2023, 10:12
Фото: Midjourney
12-летняя девочка утонула в емкости для сточных вод при попытке спасти брата. Трагедия случилась в поселке Сита Хабаровского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Дети находились во дворе жилого дома. Девочка пыталась спасти своего малолетнего брата. Она опрокинулась в колодец вниз головой. Это привело к ее гибели, сообщили в прокуратуре.

По данному факту уже начата проверка. Прокуратура района имени Лазо оценит деятельность должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В СК по Хабаровскому краю сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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#Ирина Кирилова#Дети#Смерть#Стоки#Дом#Происшествия#Россия
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