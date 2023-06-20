Девочка-подросток утонула в стоках в Хабаровском крае при попытке спасти брата

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Инцидент произошел вечером 19 июня. Дети находились во дворе жилого дома. Девочка пыталась спасти своего малолетнего брата. Она опрокинулась в колодец вниз головой. Это привело к ее гибели, сообщили в прокуратуре.
По данному факту уже начата проверка. Прокуратура района имени Лазо оценит деятельность должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В СК по Хабаровскому краю сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.