Облаву на мигрантов устроили полицейские в Екатеринбурге

Также проводится проверка торговых точек и других объектов, где находятся иностранные граждане. В мероприятии участвуют сотрудники ППС, ГИБДД, а также представители подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, отдела по контролю за оборотом наркотиков и ПДН.