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Облаву на мигрантов устроили полицейские в Екатеринбурге

20 июня 2023, 06:51
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Рейд по проверке мигрантов организовали полицейские в Екатеринбурге.

С самого утра 20 июня они проверяют овощебазу, которая находится на подведомственной территории отдела полиции №11.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Также проводится проверка торговых точек и других объектов, где находятся иностранные граждане. В мероприятии участвуют сотрудники ППС, ГИБДД, а также представители подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, отдела по контролю за оборотом наркотиков и ПДН.

Особенное внимание уделяется охране общественного порядка, а также предупреждению преступлений и поиску подозреваемых, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

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#Ирина Кирилова#Мигрант#Полиция#Иностранец#Общество#Екатеринбург
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