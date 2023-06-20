Облаву на мигрантов устроили полицейские в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
С самого утра 20 июня они проверяют овощебазу, которая находится на подведомственной территории отдела полиции №11.
Также проводится проверка торговых точек и других объектов, где находятся иностранные граждане. В мероприятии участвуют сотрудники ППС, ГИБДД, а также представители подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, отдела по контролю за оборотом наркотиков и ПДН.
Особенное внимание уделяется охране общественного порядка, а также предупреждению преступлений и поиску подозреваемых, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.