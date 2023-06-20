В прокуратуре опровергли сексуальную связь помощника прокурора и заключенной в Тагиле

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В ведомстве сообщили, что по итогам проведенной проверки факт интима между правозащитником и заключенной не подтвердился, пишет Е1.
При этом в прокуратуре отметили, что информацию о проверках по обращениям определенных лиц могут дать непосредственно заявителю.
Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что сотрудник прокуратуры вступил в интимную связь с заключенной в Нижнем Тагиле, пообещав ей освобождение по УДО. Осужденная это подтвердила, после чего началась проверка.