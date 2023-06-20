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В прокуратуре опровергли сексуальную связь помощника прокурора и заключенной в Тагиле

20 июня 2023, 06:01
Фото: 1MI
В Свердловской облпрокуратуре опровержена сексуальная связь между помощником прокурора и заключенной из ИК-6 в Нижнем Тагиле.

В ведомстве сообщили, что по итогам проведенной проверки факт интима между правозащитником и заключенной не подтвердился, пишет Е1.

При этом в прокуратуре отметили, что информацию о проверках по обращениям определенных лиц могут дать непосредственно заявителю.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что сотрудник прокуратуры вступил в интимную связь с заключенной в Нижнем Тагиле, пообещав ей освобождение по УДО. Осужденная это подтвердила, после чего началась проверка.

Сотрудник прокуратуры в Нижнем Тагиле уличен в сексе с заключенной в обмен на УДО
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Проверка#Прокуратура#ИК №6#Осужденная#Интим#Происшествия#Свердловская область#Нижний Тагил
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