Водитель избил пешехода за фото в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Снимок прохожий сделал для отправки в ГИБДД. Пострадавшего зовут Георгий, он и рассказал о произошедшем, пишет Е1.
Произошла драка вечером 9 июня. Тогда Георгий шел домой, как вдруг заметил припаркованную на тротуаре иномарке BMW. Он сделал снимок нарушения, чтобы пожаловаться. В этот момент из питейного заведения вышел владелец авто и стал отбирать у Георгия телефон.
Он не отдавал телефон, и тогда автомобилист толкнул его и пнул. Все это время он требовал отдать телефон, рассказывает Георгий. После этого он отполз в другую часть дороги, чтобы позвать на помощь. В этот момент из пивного заведения вышел друг его обидчика и они вместе уехали.
Вокруг парковочных мест было полно. Просто какое-то свинство, неуважение к людям, — сказал Георгий.
Он написал заявление в полицию.