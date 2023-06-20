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Водитель избил пешехода за фото в Екатеринбурге

20 июня 2023, 10:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель, который ехал с нарушением ПДД, побил пешехода. Тот сфотографировал его нарушение, из-за этого и произошел конфликт.

Снимок прохожий сделал для отправки в ГИБДД. Пострадавшего зовут Георгий, он и рассказал о произошедшем, пишет Е1.

Произошла драка вечером 9 июня. Тогда Георгий шел домой, как вдруг заметил припаркованную на тротуаре иномарке BMW. Он сделал снимок нарушения, чтобы пожаловаться. В этот момент из питейного заведения вышел владелец авто и стал отбирать у Георгия телефон.

Он не отдавал телефон, и тогда автомобилист толкнул его и пнул. Все это время он требовал отдать телефон, рассказывает Георгий. После этого он отполз в другую часть дороги, чтобы позвать на помощь. В этот момент из пивного заведения вышел друг его обидчика и они вместе уехали.

Вокруг парковочных мест было полно. Просто какое-то свинство, неуважение к людям, — сказал Георгий.

Он написал заявление в полицию.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Нападение#Парковка#Пешеход#Водитель#ГИБДД#Фото#Происшествия
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