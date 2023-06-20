Водитель избил пешехода за фото в Екатеринбурге

Он не отдавал телефон, и тогда автомобилист толкнул его и пнул. Все это время он требовал отдать телефон, рассказывает Георгий. После этого он отполз в другую часть дороги, чтобы позвать на помощь. В этот момент из пивного заведения вышел друг его обидчика и они вместе уехали.