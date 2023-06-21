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Погибшего на СВО танкиста из Березовского похоронят с почестями

21 июня 2023, 16:02
Фото: Евгений Писцов

Танкист из Березовского погиб на спецоперации

В Березовском пройдет прощание с погибшим в ходе специальной операции 45-летним танкистом Александром Алехиным.

Мужчина погиб около населенного пункта Кременная в ЛНР. Он выполнял боевые задачи. Глава Березовского Евгений Писцов принес свои соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал погибшего.

Прощание с Александром назначено на 23 июня. В 12:00 запланирована панихида на Мемориале боевой доблести. Отпевание и погребение будут проходить в Старопышминске.

Напомним, ранее стало известно о гибели на спецоперации жителя Нижнего Тагила Руслана Ознобихина. Молодой человек обвинялся в краже и грабежах, однако ушел на спецоперацию. В марте 2023 года он погиб.

Обвиняемый в серии краж из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
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#Ирина Кирилова#Смерть#Погибшие#Спецоперация#СВО#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Березовский
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