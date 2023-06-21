Погибшего на СВО танкиста из Березовского похоронят с почестями

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Мужчина погиб около населенного пункта Кременная в ЛНР. Он выполнял боевые задачи. Глава Березовского Евгений Писцов принес свои соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал погибшего.
Прощание с Александром назначено на 23 июня. В 12:00 запланирована панихида на Мемориале боевой доблести. Отпевание и погребение будут проходить в Старопышминске.
Напомним, ранее стало известно о гибели на спецоперации жителя Нижнего Тагила Руслана Ознобихина. Молодой человек обвинялся в краже и грабежах, однако ушел на спецоперацию. В марте 2023 года он погиб.