tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Изображение материала

Житель Новоуральска умер в ходе СВО на Украине

10 июня 2023, 11:04
Фото: 1MI
В ходе спецоперации на Украине погиб житель Новоуральска Максим Чумаков. Прощание с ним состоялось накануне, 9 июня.

Молодому человеку было 23 года, сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев. Он отправился защищать жителей Донбасса добровольцем.

Очень жаль, что молодые ребята так рано уходят из жизни, — добавил чиновник. Он выразил слова соболезнования родным и близким Максима.

Напомним, что в ходе СВО погиб бывший полицейский из Екатеринбурга. Александр Плаксин ранее входил в группу по контролю за оборотом наркотиков.

Экс-полицейский из Екатеринбурга погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Артемовского ГО погиб в зоне СВОКинолог УФСИН из Свердловской области погиб на спецоперацииПогибшего на СВО десантника похоронили в Каменске-Уральском
#Марина Шорина#Смерть#Военный#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Новоуральск
Подпишитесь
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
Вчера, 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
Вчера, 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:38
Пьяный нарушитель противопожарного режима представился чиновником из Нижнего Тагила
Вчера, 15:58
Заморозки с минусовыми температурами ожидаются в Свердловской области
Вчера, 05:52
После отравления 22 человек доставку «Ебидоеби» в Екатеринбурге закрыл суд
Вчера, 14:37