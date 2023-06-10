Житель Новоуральска умер в ходе СВО на Украине

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Молодому человеку было 23 года, сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев. Он отправился защищать жителей Донбасса добровольцем.
Очень жаль, что молодые ребята так рано уходят из жизни, — добавил чиновник. Он выразил слова соболезнования родным и близким Максима.
Напомним, что в ходе СВО погиб бывший полицейский из Екатеринбурга. Александр Плаксин ранее входил в группу по контролю за оборотом наркотиков.