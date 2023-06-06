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Житель Артемовского ГО погиб в зоне СВО

6 июня 2023, 06:41
Фото: 1MI
Житель Артемовского городского округа скончался во время нахождения на спецоперации.

О смерти свердловчанина рассказали в администрации городского округа в соцсети ВКонтакте.

Фото: Администрация Артемовского ГО

Похороны погибшего проходят 6 июня 2023 года в поселке Буланаш в ДК «Угольщиков» с 11 до 12 часов дня.

Напомним, 5 июня 2023 года в Ревде прошли похороны 36-летнего кинолога ГУФСИН, который погиб на спецоперации.

В зону СВО он отправился осенью 2022 года. У него остались двое детей, также скоро родится третий ребенок.

Кинолог УФСИН из Свердловской области погиб на спецоперации
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#Смерть#Погибший#Похороны#СВО#Прощание#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Артемовский#Елизавета Зиборова
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