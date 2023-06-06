Житель Артемовского ГО погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
О смерти свердловчанина рассказали в администрации городского округа в соцсети ВКонтакте.
Похороны погибшего проходят 6 июня 2023 года в поселке Буланаш в ДК «Угольщиков» с 11 до 12 часов дня.
Напомним, 5 июня 2023 года в Ревде прошли похороны 36-летнего кинолога ГУФСИН, который погиб на спецоперации.
В зону СВО он отправился осенью 2022 года. У него остались двое детей, также скоро родится третий ребенок.