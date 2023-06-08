Экс-полицейский из Екатеринбурга погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Похороны бывшего старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №3 Александром Плаксиным уже состоялись. На СВО боевые задачи мужчина выполнял в составе ЧВК «Вагнер», пишет «КП-Екатеринбург».
Источник в силовых структурах рассказал изданию, что погибшего похоронят на кладбище ЧВК.
Ранее сообщалось, что житель Серова Иван Молчанов погиб на спецоперации. Молодому человеку было 28 лет. Он работал автослесарем в организациях города. Погиб он 23 марта 2023 года во время боев по освобождению Артемовска.