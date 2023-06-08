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Экс-полицейский из Екатеринбурга погиб на СВО

8 июня 2023, 12:39
Фото: 1MI
На спецоперации погиб бывший полицейский из Екатеринбурга.

Похороны бывшего старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №3 Александром Плаксиным уже состоялись. На СВО боевые задачи мужчина выполнял в составе ЧВК «Вагнер», пишет «КП-Екатеринбург».

Источник в силовых структурах рассказал изданию, что погибшего похоронят на кладбище ЧВК.

Ранее сообщалось, что житель Серова Иван Молчанов погиб на спецоперации. Молодому человеку было 28 лет. Он работал автослесарем в организациях города. Погиб он 23 марта 2023 года во время боев по освобождению Артемовска.

Автослесарь из Серова погиб на СВО
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#Елена Озерова#Екатеринбург#СВО#Погиб#Спецоперация#ЧВК "Вагнер"#Полицейский#Происшествия#Операция на Украине
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