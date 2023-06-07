Пожарный из Серова погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Парень окончил 11 классов в школе №15, а затем поступил в учреждение МЧС России в Екатеринбурге, где отучился на пожарного. После он работал в пожарной части №56 города Серова, сообщила администрация Серовского городского округа.
В 2019–2020 годах он служил на Северном флоте. В марте 2023 года подписал контракт и поехал в зону СВО. Погиб 10 апреля 2023 года в ходе боев по освобождению Артемовска.
7 июня в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» состоялось прощание с Константином.