Пожарный из Серова погиб на СВО

В 2019–2020 годах он служил на Северном флоте. В марте 2023 года подписал контракт и поехал в зону СВО. Погиб 10 апреля 2023 года в ходе боев по освобождению Артемовска.



7 июня в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» состоялось прощание с Константином.