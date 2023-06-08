Автослесарь из Серова погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Иван окончил 9 классов в местной школе №2, сообщили в администрации Серовского ГО.
Иван скончался 23 марта 2023 года во время боев по освобождению Артемовска. Молодой человек находился в зоне спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».
Прощание с погибшим прошло 8 июня.
Ранее стало известно о гибели еще одного жителя Серова. Константину Шаймарданову было 24 года. Он окончил 11 классов в местной школе, а затем работал в МЧС России пожарным.