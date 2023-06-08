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Автослесарь из Серова погиб на СВО

8 июня 2023, 09:46
Фото: 1MI
Житель Серова Иван Молчанов погиб на спецоперации. Молодому человеку было 28 лет. Он работал автослесарем в организациях города.

Иван окончил 9 классов в местной школе №2, сообщили в администрации Серовского ГО.

Фото: администрация Серовского ГО

Иван скончался 23 марта 2023 года во время боев по освобождению Артемовска. Молодой человек находился в зоне спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».

Прощание с погибшим прошло 8 июня.

Ранее стало известно о гибели еще одного жителя Серова. Константину Шаймарданову было 24 года. Он окончил 11 классов в местной школе, а затем работал в МЧС России пожарным.

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#Ирина Кирилова#Погибшие#Спецоперация#СВО#Происшествия#Операция на Украине#Серов
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