«Минута молчания» прошла в Нижнем Тагиле

В этот день в 1941 году в СССР началась Великая Отечественная война. В прошедшей акции поучаствовали дети из отрядов мэра и школьных лагерей, а также из военно-патриотических клубов. Школьники, пришедшие на мероприятие, отдали дань памяти участникам войны.