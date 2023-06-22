«Минута молчания» прошла в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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Updated Сегодня, 16:16
Во всех районах Нижнего Тагила прозвучали сирены областной системы оповещения, рассказали в пресс-службе администрации города.
В этот день в 1941 году в СССР началась Великая Отечественная война. В прошедшей акции поучаствовали дети из отрядов мэра и школьных лагерей, а также из военно-патриотических клубов. Школьники, пришедшие на мероприятие, отдали дань памяти участникам войны.
Напомним, утром 22 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на мемориале Воинской Славы на кладбище «Рогожино» состоялось траурное шествие, посвященное Дню памяти и скорби.