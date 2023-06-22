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«Минута молчания» прошла в Нижнем Тагиле

22 июня 2023, 16:16
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Акция «Минута молчания» в Нижнем Тагиле в знак памяти и скорби о жертвах ВОВ состоялась в полдень 22 июня 2023 года на площади Дворца молодежи.

Во всех районах Нижнего Тагила прозвучали сирены областной системы оповещения, рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В этот день в 1941 году в СССР началась Великая Отечественная война. В прошедшей акции поучаствовали дети из отрядов мэра и школьных лагерей, а также из военно-патриотических клубов. Школьники, пришедшие на мероприятие, отдали дань памяти участникам войны.

Напомним, утром 22 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на мемориале Воинской Славы на кладбище «Рогожино» состоялось траурное шествие, посвященное Дню памяти и скорби.

Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Сирена#День памяти и скорби#Акция#Минута молчания#Общество#Великая отечественная война
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