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Закрыто дело о смерти пролежавших три дня в квартире супругов из Екатеринбурга

22 июня 2023, 14:18
Фото: 1MI
В Следственном комитете закрыли дело о смерти молодых супругов из Екатеринбурга, которые пролежали три дня в закрытой квартире рядом со своими детьми.

Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что обстоятельства гибели пары не были криминальными, пишет Е1.

Следов насилия на телах погибших не было выявлено. Признаков нахождения посторонних в квартире тоже не нашли. Скорее всего, мужчина и женщина умерли от отравления запрещенными веществами.

Напомним, 15 марта 2023 года соседи, услышав детский плач из квартиры, вскрыли дверь и нашли мертвых родителей и их детей, у которых было плохое самочувствие.

Оказалось, что у малышей обезвоживание. Мальчика и девочку отвезли в больницу, где им оказывалась медицинская помощь, а потом их забрали к себе родственники.

Просидевшим три дня с трупами родителей детям из Екатеринбурга стало легче
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