Закрыто дело о смерти пролежавших три дня в квартире супругов из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что обстоятельства гибели пары не были криминальными, пишет Е1.
Следов насилия на телах погибших не было выявлено. Признаков нахождения посторонних в квартире тоже не нашли. Скорее всего, мужчина и женщина умерли от отравления запрещенными веществами.
Напомним, 15 марта 2023 года соседи, услышав детский плач из квартиры, вскрыли дверь и нашли мертвых родителей и их детей, у которых было плохое самочувствие.
Оказалось, что у малышей обезвоживание. Мальчика и девочку отвезли в больницу, где им оказывалась медицинская помощь, а потом их забрали к себе родственники.