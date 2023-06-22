Жителя Екатеринбурга начали повторно судить за убийство

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:48
Мужчины вместе выпивали, после чего один из них заснул, а когда проснулся, его друг потерял сознание и умер. В смерти свердловчанина обвинили его приятеля, так как у погибшего был обнаружен перелом нижней челюсти, пишет Е1.
Результат проведенной независимой экспертизы показал, что друг обвиняемого скончался из-за хронического сердечного заболевания, а также из-за большой дозы употребленного алкоголя. В сентябре 2022 года мужчина, находившийся под следствием, был оправдан судом присяжных.
Однако недавно приговор был отменен апелляционной комиссией, поэтому судебные разбирательства возобновились. По предположению суда, присяжные оправдали екатеринбуржца в связи с тем, что он показал им фотографию своей дочери и оказал влияние на их решение.
Напомним, недавно жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам тюрьмы и ограничению свободы на полтора года за убийство собственного отца-инвалида, совершенное из жалости.