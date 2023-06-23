tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Изображение материала

Соревнования по автокроссу пройдут в Березовском

23 июня 2023, 04:56
Фото: tagilcity.ru
Второй этап Чемпионата и Первенства по автокроссу в Свердловской области состоится в Березовском. Мероприятие пройдет 24 июня 2023 года.

В заезде будет участвовать до 10 автомобилей и 50 водителей из разных уральских городов. Соревнования будут проходить в семи категориях, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Авто Шоу».

Также в группе отметили, что участники автокросса будут совершать обгоны и крутые виражи. Кроме того, в мероприятии состоится выступление молодых пилотов в классе ДЗ-Мини.

Напомним, недавно велогонщики из Нижнего Тагила победили на соревнованиях по велогонкам, которые проходили в Омске. Остальные участники состязаний из Свердловской области получили восемь наград.

Велогонщики из Нижнего Тагила победили на Всероссийских соревнованиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Марафон «Конжак» отменили в Свердловской областиЮные тагильчанки победили на областных соревнованиях по спорту на пилонеВ Нижнем Тагиле среди детей состоялась спартакиада «Тагильский олимпик-2023»
#Елизавета Зиборова#Мероприятие#Соревнование#Автокросс#Автомобили#Спорт#Свердловская область#Березовский
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
21 июня 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
21 июня 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09