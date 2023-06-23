Соревнования по автокроссу пройдут в Березовском

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В заезде будет участвовать до 10 автомобилей и 50 водителей из разных уральских городов. Соревнования будут проходить в семи категориях, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Авто Шоу».
Также в группе отметили, что участники автокросса будут совершать обгоны и крутые виражи. Кроме того, в мероприятии состоится выступление молодых пилотов в классе ДЗ-Мини.
Напомним, недавно велогонщики из Нижнего Тагила победили на соревнованиях по велогонкам, которые проходили в Омске. Остальные участники состязаний из Свердловской области получили восемь наград.