Световое мегашоу в честь 300-летия Екатеринбурга покажут на здании мэрии

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
3D-проекция будет демонстрироваться с 17 по 19 августа. Планируется, что ролик будет демонстрироваться по несколько раз, чтобы посмотреть его могли все.
Алексей Орлов назвал технологии «настоящей магией».
Мы решили подарить подобное волшебство жителям родного города к его 300-летию. Восхитительное зрелище можно будет увидеть в августе на фасаде здания администрации. Надеемся, что подарок понравится жителям и гостям города, — отметил Алексей Орлов.
Напомним, День города в Екатеринбурге состоится 19 августа. Хедлайнерами празднования станет группа «Чайф» и хор Турецкого. Недавно стало известно об участии Клавы Коки.
Напомним, 22 июня в Екатеринбурге состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». В высоту она составляет 42 метра и считается самой высокой в стране. С этим знаменательным событием горожан поздравил президент РФ Владимир Путин.