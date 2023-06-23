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Световое мегашоу в честь 300-летия Екатеринбурга покажут на здании мэрии

23 июня 2023, 12:14
Фото: Алексей Орлов
На здании администрации Екатеринбурга в честь 300-летия города будет показано световое мегашоу. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

3D-проекция будет демонстрироваться с 17 по 19 августа. Планируется, что ролик будет демонстрироваться по несколько раз, чтобы посмотреть его могли все.

Алексей Орлов назвал технологии «настоящей магией».

Мы решили подарить подобное волшебство жителям родного города к его 300-летию. Восхитительное зрелище можно будет увидеть в августе на фасаде здания администрации. Надеемся, что подарок понравится жителям и гостям города, — отметил Алексей Орлов.

Напомним, День города в Екатеринбурге состоится 19 августа. Хедлайнерами празднования станет группа «Чайф» и хор Турецкого. Недавно стало известно об участии Клавы Коки.

Напомним, 22 июня в Екатеринбурге состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». В высоту она составляет 42 метра и считается самой высокой в стране. С этим знаменательным событием горожан поздравил президент РФ Владимир Путин.

Самую высокую в России стелу «Город трудовой доблести» открыли в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Шоу#Световое Шоу#300 лет Екатеринбургу#Свободное время#Екатеринбург#Свердловская область
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