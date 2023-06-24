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60 человек спасены из горящего жилого дома под Первоуральском

24 июня 2023, 08:09
Фото: МЧС по Свердловской области

Под Первоуральском сгорел жилой дом на площади 450 квадратных метров

На улице Ильича в Первоуральске из горящего дома были спасены более 60 человек. Общая площадь пожара в многоэтажке составила 450 квадратных метров.

Пострадавших в результате нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Там отметили, что сгорели кровля дома, стены в квартире на пятом этаже.

С помощью спасательных устройств были спасены 12 человек. Из них четверо детей. до прибытия пожарной службы эвакуироваться удалось 53 людям, в том числе четверым детям.

Всего в тушении были задействованы 22 человека личного состава и 9 единиц спецтехники.

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