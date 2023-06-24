60 человек спасены из горящего жилого дома под Первоуральском

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Пострадавших в результате нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Там отметили, что сгорели кровля дома, стены в квартире на пятом этаже.
С помощью спасательных устройств были спасены 12 человек. Из них четверо детей. до прибытия пожарной службы эвакуироваться удалось 53 людям, в том числе четверым детям.
Всего в тушении были задействованы 22 человека личного состава и 9 единиц спецтехники.