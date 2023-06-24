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Бастрыкин взял на контроль информацию о травмировании девочки в свердловском садике

24 июня 2023, 12:24
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту травмирования 4-летней девочки, которая сломала бедренную кость во время прогулки в детском саду в поселке Светлый Свердловской области.

Исполняющий обязанности руководителя Свердловского регионального Следственного управления Анатолий Надбитов должен доложить Бастрыкину о предварительно установленных обстоятельствах и причинах произошедшего.

Напомним, 4-летняя девочка находится на длительном лечении, после того, как сломала кость в детском саду. Маме ребенка отказали в возбуждении уголовного дела, однако она намерена обратиться в суд и наказать виновников. По словам женщины, сотрудники садика не вызвали воспитаннице скорую помощь, а сама она сразу не смогла забрать дочь, так как работала.

Четырехлетняя девочка в свердловском поселке сломала бедренную кость в детском саду
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#Евгения Сафина#Александр Бастрыкин#Дети#Травма#Проверка#Следственный комитет#Свердловская область
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