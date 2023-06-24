Бастрыкин взял на контроль информацию о травмировании девочки в свердловском садике

Напомним, 4-летняя девочка находится на длительном лечении, после того, как сломала кость в детском саду. Маме ребенка отказали в возбуждении уголовного дела, однако она намерена обратиться в суд и наказать виновников. По словам женщины, сотрудники садика не вызвали воспитаннице скорую помощь, а сама она сразу не смогла забрать дочь, так как работала.