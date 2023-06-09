Мальчик застрял под кроватью в детском саду в Екатеринбурге. Его достали силой

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Инцидент случился 4 мая. По словам мамы, мальчик ходил в туалет во время тихого часа. Когда он пришел обратно, то залез под кровать. Воспитатель попыталась его вытащить, но ребенок стал кричать. На помощь пришла еще одна воспитательница. Вместе им удалось вызволить ребенка. Однако на его теле остались ссадины.
Мама мальчика заявила, что сначала не заметила у него повреждений. Однако уже дома стало известно о произошедшем. Женщина сразу направилась с сыном в поликлинику. После нее она сразу написала заявление в полицию и обратилась в травмпункт. Врачи зафиксировали ссадины. На следующий день было пройдено судебно-медицинское освидетельствование, пишет Е1.
Согласно результатам исследований, повреждения могли появиться от ударов, сдавления или трения о кожу. Они не стали причиной расстройства здоровья, а потому не считаются как повлекшие вред здоровью. Однако ссадин насчитали врачи около полусотни.
В полиции уголовное дело возбуждать отказались. Там заявили, что мальчик стал пинать кровати других детей. В результате они проснулись. Воспитатели сначала уговаривали мальчика вылезти самостоятельно, но в какой-то момент он застрял. Его удалось вызволить, но он зацепился ногой за другую кровать. Самого мальчика психолог охарактеризовала как неусидчивого и агрессивного.
В постановлении также отмечается, что проверка показала непричастность сотрудников детсада к полученным повреждениям. Однако воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Женщина с таким решением не согласилась. Она обратилась с заявлением в прокуратуру и за помощью к омбудсменам Игорю Морокову и Татьяне Мерзляковой.