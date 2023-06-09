Мальчик застрял под кроватью в детском саду в Екатеринбурге. Его достали силой

Мама мальчика заявила, что сначала не заметила у него повреждений. Однако уже дома стало известно о произошедшем. Женщина сразу направилась с сыном в поликлинику. После нее она сразу написала заявление в полицию и обратилась в травмпункт. Врачи зафиксировали ссадины. На следующий день было пройдено судебно-медицинское освидетельствование, пишет Е1.