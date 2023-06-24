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Центр Нижнего Тагила перекрыли 24 июня

24 июня 2023, 11:53
Фото: Скриншот камеры "Сети Тагила"
Дороги в центре Нижнего Тагила перекрыли 24 июня в связи с празднованием Дня молодежи.

С 16.00 и до окончания праздничных мероприятий для автомобилистов закрыли улицу Горошникова от Пархоменко до Красноармейской, а также улицу Первомайскую от проспекта Ленина до цирка.

Для тагильчан и гостей города в День молодежи работают 15 различных площадок. Проводятся мастер-классы, спортивные мероприятия, лекции, игры.

А в 16.30 за КДК «Современник» начнется праздничная концертная программа. На сцене будут выступать как местные артисты, так и приглашенные. Например, кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска.

Отмены празднования Дня Молодежи в Нижнем Тагиле 24 июня не будет
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Перекрытие дорог#День молодежи#Центр#Праздник#Транспорт#Эксклюзив
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