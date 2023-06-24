Центр Нижнего Тагила перекрыли 24 июня

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
С 16.00 и до окончания праздничных мероприятий для автомобилистов закрыли улицу Горошникова от Пархоменко до Красноармейской, а также улицу Первомайскую от проспекта Ленина до цирка.
Для тагильчан и гостей города в День молодежи работают 15 различных площадок. Проводятся мастер-классы, спортивные мероприятия, лекции, игры.
А в 16.30 за КДК «Современник» начнется праздничная концертная программа. На сцене будут выступать как местные артисты, так и приглашенные. Например, кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска.