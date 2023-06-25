Авиарейсы массово задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Задержан вылет как минимум четырех самолетов в Астану, Сочи, Санкт-Петербург и Самару.
Еще два авиарейса в Москву отменили. Также задержаны полеты в Сочи, Астану, Санкт-Петербург и Самару, следует из данных на сайте Кольцово. Причины задержек не указаны.
Ранее, 21 июня, в Кольцово произошло ЧП: автобус чуть не врезался в самолет. Автобус вез пассажиров в самолет, который должен был лететь в Москву, но не сразу заметил воздушное судно и резко затормозил. Некоторые пассажиры упали и травмировались.