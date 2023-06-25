Авиарейсы массово задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Ранее, 21 июня, в Кольцово произошло ЧП: автобус чуть не врезался в самолет. Автобус вез пассажиров в самолет, который должен был лететь в Москву, но не сразу заметил воздушное судно и резко затормозил. Некоторые пассажиры упали и травмировались.