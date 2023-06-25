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Авиарейсы массово задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

25 июня 2023, 09:35
Фото: 1MI
В Кольцово в Екатеринбурге массово задержали авиарейсы.

Задержан вылет как минимум четырех самолетов в Астану, Сочи, Санкт-Петербург и Самару.

Еще два авиарейса в Москву отменили. Также задержаны полеты в Сочи, Астану, Санкт-Петербург и Самару, следует из данных на сайте Кольцово. Причины задержек не указаны.

Ранее, 21 июня, в Кольцово произошло ЧП: автобус чуть не врезался в самолет. Автобус вез пассажиров в самолет, который должен был лететь в Москву, но не сразу заметил воздушное судно и резко затормозил. Некоторые пассажиры упали и травмировались.

Пострадало несколько человек: автобус едва не оказался под самолетом в Кольцово
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#Екатеринбург#Самолет#Рейсы#Задержка рейсов#Происшествия#Елена Озерова
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