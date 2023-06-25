tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Изображение материала

Собаку сбили в Нижнем Тагиле из-за перебегающих дорогу подростков

25 июня 2023, 09:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле перебегающие через дорогу подростки спровоцировали аварию.

Школьники перебегали проезжую часть в неположенном месте. ДТП случилось на Исинском тракте на Вагонке 24 июня примерно в 10:00. Об этом сообщается в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Отмечается, что подростков было четверо. Они пробегали через дорогу, не обращая внимание на автомобили, а за ними проследовала собака, которую сбил автомобиль.

Все это оказалось снято на видеорегистратор проезжающей мимо машины.

Ой-ой, еще и собаку сшибло! — восклицает на видео женщина.

Судя по кадрам, после произошедшего подростки обернулись, чтобы посмотреть, что произошло на дороге, но продолжили свой путь.

В комментариях к этому посту очевидцы рассказали, что собака выжила. Однако она пострадала — у нее сломана задняя лапа.

Из носа текла кровь и лапа сломала задняя, это на первый взгляд. Водитель при столкновении потерял номер и через некоторое время вернулся, обещал собаку отвезти в «Симбу». Дальше судьбу собачки не знаю. А собака ничья, в поселке ее все кормили и она там жила, — написала Светлана Светлячок.
Дети и их мама пострадали в ДТП на трассе под Тюменью
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовое ДТП произошло на трассе у Евстюнихи под Нижним Тагилом3-летняя девочка пострадала в ДТП со столбом в ЕкатеринбургеЖенщина пострадала в массовом ДТП с тремя внедорожниками под Екатеринбургом
#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Вагонка#Подростки#Собака#Происшествия#Эксклюзив
Подпишитесь
Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале
Вчера, 16:02
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
Вчера, 10:22
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 24 июня
Вчера, 12:36
Все лесные пожары в Свердловской области ликвидированы
Вчера, 08:01