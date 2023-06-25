Собаку сбили в Нижнем Тагиле из-за перебегающих дорогу подростков

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Школьники перебегали проезжую часть в неположенном месте. ДТП случилось на Исинском тракте на Вагонке 24 июня примерно в 10:00. Об этом сообщается в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Отмечается, что подростков было четверо. Они пробегали через дорогу, не обращая внимание на автомобили, а за ними проследовала собака, которую сбил автомобиль.
Все это оказалось снято на видеорегистратор проезжающей мимо машины.
Ой-ой, еще и собаку сшибло! — восклицает на видео женщина.
Судя по кадрам, после произошедшего подростки обернулись, чтобы посмотреть, что произошло на дороге, но продолжили свой путь.
В комментариях к этому посту очевидцы рассказали, что собака выжила. Однако она пострадала — у нее сломана задняя лапа.
Из носа текла кровь и лапа сломала задняя, это на первый взгляд. Водитель при столкновении потерял номер и через некоторое время вернулся, обещал собаку отвезти в «Симбу». Дальше судьбу собачки не знаю. А собака ничья, в поселке ее все кормили и она там жила, — написала Светлана Светлячок.