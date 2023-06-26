Прокуратура проверяет «Ельцин Центр» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Причиной для начала проверки стали жалобы на учреждение депутатов Госдумы, рассказал ТАСС директор фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов.
По словам Дроздова, сотрудники ведомства проверяют «Ельцин Центр» на соблюдение законов о некоммерческой организации, свободы печати, слова, а также на некоторые признаки экстремизма.
Во время проверки сотрудники прокуратуры делали фотографии музея, осматривали здание и просили предоставить все медиа на электронных носителях.
Напомним, ранее стало известно, что «Ельцин Центр» нельзя признать иноагентом, так как на него не действуют некоторые пункты статьи «О некоммерческих организациях», а также существует норма об историческом наследии бывших президентов РФ.