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В Волгоградской области испугавшегося мятежа бойца ЧВК «Вагнер» зарезала жена

26 июня 2023, 09:18
В Волгоградской области жена зарезала бойца ЧВК «Вагнер». Мужчина испугался мятежа и стал излишне эмоционален. Он боялся, что за ним тоже могут прийти.

На фоне происходящих событий супруги сели ужинать и выпили спиртное. После этого мужчина стал проявлять агрессию и насильственные действия к жене. Она терпеть происходящее не стала и в ответ ударила его ножом, пишет V1 со ссылкой на собственный источник.

Рана оказалась глубокой. Мужчина скончался на месте до приезда врачей.

Напомним, о мятеже Евгения Пригожина стало известно 23 июня. Он планировал дойти до Москвы со своими бойцами, однако остановился вечером 24 июня. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

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#Ирина Кирилова#Убийство#Нож#Супруги#Семья#ЧВК "Вагнер"#Криминал#Мятеж 24 июня 2023 года
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