В Волгоградской области испугавшегося мятежа бойца ЧВК «Вагнер» зарезала жена

На фоне происходящих событий супруги сели ужинать и выпили спиртное. После этого мужчина стал проявлять агрессию и насильственные действия к жене. Она терпеть происходящее не стала и в ответ ударила его ножом, пишет V1 со ссылкой на собственный источник.