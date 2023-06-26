В Волгоградской области испугавшегося мятежа бойца ЧВК «Вагнер» зарезала жена

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
На фоне происходящих событий супруги сели ужинать и выпили спиртное. После этого мужчина стал проявлять агрессию и насильственные действия к жене. Она терпеть происходящее не стала и в ответ ударила его ножом, пишет V1 со ссылкой на собственный источник.
Рана оказалась глубокой. Мужчина скончался на месте до приезда врачей.
Напомним, о мятеже Евгения Пригожина стало известно 23 июня. Он планировал дойти до Москвы со своими бойцами, однако остановился вечером 24 июня. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.