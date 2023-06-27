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Дороги Екатеринбурга перекроют на время Крестного хода

27 июня 2023, 15:38
Фото: 1MI
Дороги в Екатеринбурге будут перекрыты в связи с проведением Крестного хода, который состоится ночью 17 июля 2023 года.

Мероприятие стартует от Архиерейского подворья Храма на Крови до мужского монастыря, который находится на Ганиной Яме, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

16 июля 2023 года от улицы Первомайской до Дзержинского с восьми утра планируется временно ввести запрет на стоянку и остановку транспорта, а с трех часов дня в этом месте будет ограничено движение транспорта.

На других дорогах закрывать транспортное движение будут ночью 17 июля. При этом в администрации города отметили, что после хода запрет на движение будет сниматься.

Напомним, в апреле 2023 года на главных улицах Екатеринбурга состоялся Крестный ход, посвященный Пасхе.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Крестный ход#Мероприятие#Перекрытие дорог#Дорожное движение#Транспорт
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