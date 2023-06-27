Дороги Екатеринбурга перекроют на время Крестного хода

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Мероприятие стартует от Архиерейского подворья Храма на Крови до мужского монастыря, который находится на Ганиной Яме, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
16 июля 2023 года от улицы Первомайской до Дзержинского с восьми утра планируется временно ввести запрет на стоянку и остановку транспорта, а с трех часов дня в этом месте будет ограничено движение транспорта.
На других дорогах закрывать транспортное движение будут ночью 17 июля. При этом в администрации города отметили, что после хода запрет на движение будет сниматься.
Напомним, в апреле 2023 года на главных улицах Екатеринбурга состоялся Крестный ход, посвященный Пасхе.