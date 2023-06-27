Найдены участницы массовой драки около ТЦ Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Нападавшими оказались девушки 16-17 лет, живущие в Орджоникидзевском районе. Всех троих привлекли к административной ответственности и поставили на учет, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, инцидент произошел 30 марта 2023 года, однако известно о нем стало недавно благодаря видеозаписи избиения, которая была размещена в соцсетях. Сама пострадавшая не стала никому рассказывать о случившемся.
В полиции организовали проверку по факту происшествия. Вскоре личности всех нападавших были установлены.
Сотрудники ведомства напоминают несовершеннолетним о соблюдении норм поведения с окружающими, а им законным представителям о контроле за детьми.