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Найдены участницы массовой драки около ТЦ Екатеринбурга

27 июня 2023, 14:05
Фото: Midjourney
Найдены три девочки, участвовавшие в избиении сверстницы около ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге.

Нападавшими оказались девушки 16-17 лет, живущие в Орджоникидзевском районе. Всех троих привлекли к административной ответственности и поставили на учет, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, инцидент произошел 30 марта 2023 года, однако известно о нем стало недавно благодаря видеозаписи избиения, которая была размещена в соцсетях. Сама пострадавшая не стала никому рассказывать о случившемся.

В полиции организовали проверку по факту происшествия. Вскоре личности всех нападавших были установлены.

Сотрудники ведомства напоминают несовершеннолетним о соблюдении норм поведения с окружающими, а им законным представителям о контроле за детьми.

Жестокая драка девочек-подростков на парковке ТЦ в Екатеринбурге попала на видео
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Подростки#Полиция#Проверка#Драка#Избиение#Тц#Соцсети#Происшествия
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