«Волга» с отказавшими тормозами снесла пешехода в Лесном

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
По предварительной информации, горожанка оказалась зажата между машиной и стеной супермаркета. В результате наезда женщина получила травмы, рассказали в Telegram-канале «В Лесном».
На кадрах видно, как автомобиль «Волга» темного цвета заезжает на тротуар. Машина снесла женщину-пешехода и протащила ее до стены. Автомобиль от удара откинуло назад.
Прохожие бросились на помощь пострадавшей. Один из очевидцев подошел к машине и взялся за ручку двери, но открывать не стал и отошел в сторону.
Место происшествия сейчас оцеплено. Из-за случившегося ДТП также пострадал фасад супермаркета и треснуло окно. К месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи. Предположительно, у автомобиля отказали тормоза.
Напомним, 26 июня 2023 года в ирбитском поселке Зайково двое мужчин, ехавшие на мотоцикле, влетели в столб. Один из оказался в коме, состояние другого мужчины неизвестно.