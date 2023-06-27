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«Волга» с отказавшими тормозами снесла пешехода в Лесном

27 июня 2023, 16:57
Фото: Telegram-канал «В Лесном»
Женщина пострадала из-за выехавшего на тротуар автомобиля в Лесном. Авария произошла вечером 27 июня 2023 года.

По предварительной информации, горожанка оказалась зажата между машиной и стеной супермаркета. В результате наезда женщина получила травмы, рассказали в Telegram-канале «В Лесном».

Фото: Telegram-канал «В Лесном»

На кадрах видно, как автомобиль «Волга» темного цвета заезжает на тротуар. Машина снесла женщину-пешехода и протащила ее до стены. Автомобиль от удара откинуло назад.

Прохожие бросились на помощь пострадавшей. Один из очевидцев подошел к машине и взялся за ручку двери, но открывать не стал и отошел в сторону.

Видео: Telegram-канал «В Лесном»

Место происшествия сейчас оцеплено. Из-за случившегося ДТП также пострадал фасад супермаркета и треснуло окно. К месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи. Предположительно, у автомобиля отказали тормоза.

Напомним, 26 июня 2023 года в ирбитском поселке Зайково двое мужчин, ехавшие на мотоцикле, влетели в столб. Один из оказался в коме, состояние другого мужчины неизвестно.

Двое мужчин влетели в столб в Ирбите. Один в коме
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